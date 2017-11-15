Справу Грибовицького сміттєзвалища продовжать розслідувати

На початку жовтня слідчі поліції винесли постанову про закриття провадження, пояснюючи таке рішення «відсутністю в діяннях працівників складу кримінального правопорушення».

Однак дружина одного із загиблих, Олеся Руда, подала клопотання, в якому зазначила, що судове засідання призначило певні слідчі дії, щоб усунути спірні моменти показів свідків.

Мова про те, що мали допитати двох свідків, які в ніч з 29 на 30 травня 2016 року гасили пожежу на полігоні ТПВ ЛКП «Збиранка». У той час вони спілкувалися по рації. Зокрема, говорили про «горбик», що знаходиться «на грані обвалу».

Також одночасно мали допитати ще 6 свідків, щоб з’ясувати, чи дійсно рятувальникам ДСНС надали інформацію від директора ЛКП «Збиранка» про тріщину та ризик зсуву.

До речі, такі слідчі дії підтримала також прокуратура Львівщини.

І хоча потерпілу, вдову Олесю Руду, запевнили, що все це буде виконано, а про місце і час її повідомлять додатково, однак такого факту не було зафіксовано.

У підсумку суд вирішив, що слідчий та прокурор не надали доказів про повноту ведення досудового слідства. А отже, постанова про закриття кримінального провадження винесена передчасно.

Нагадаємо, 29 травня на території Грибовицького сміттєзвалища у районі Львова сталася пожежа. Під час ліквідації трьох працівників Держслужби України з надзвичайних ситуацій, а також еколога привалило сміттям. Тіла трьох рятувальників знайшли 31 травня, а тіло комунальника не знайшли досі.

За фактом пожежі СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість (ч.2 ст.367 ККУ).

Також під час розслідування пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі було відкрито окреме провадження за фактом «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель трьох працівників ДСНС України 30.05.2016 року та працівника ЛКП «Збиранка» на полігоні твердих побутових відходів».