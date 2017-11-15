Представників малого бізнесу запрошують до участі в конкурсі інвестиційних проектів

Він триватиме з 15 листопада до 23 листопада 2017 року.

Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

– здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;

– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», Розділу 31 Групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців») та усіх груп Розділу 10 «Виробництво харчових продуктів».

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

– вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-господарська стійкість;

– конкретний напрямок використання кредитних коштів;

– очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті реалізації проекту;

– очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті реалізації проекту;

– очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.

Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації до 23 листопада 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

Зазначимо, департамент економічної політики ЛОДА співпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Ідея банк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».

Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис грн терміном на три роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної державної адміністрації.

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 299-92-51; 261-26-65.