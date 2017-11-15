Перекрито рух транспорту Личаківською. Схеми об’їзду

Від сьогодні Личаківську перекрито для руху транспрорту від вул. Крупꞌярської до вул. Черемшини

На вулиці Личаківській триває капітальний ремонт дороги. У зв’язку з ремонтними роботами від 13.00 сьогодні і до 22.00 21 січня 2018 року буде перекрито для руху транспорту вул. Личаківську на відтинку від вул. Крупꞌярської до вул. Черемшини.

На час перекриття вул. Личаківської від вул. Крупꞌярської до вул. Черемшини відбудуться зміни у схемі руху 9 міських маршрутів: № 5Н, № 5А, № 15, № 18, № 29, № 36, № 39, № 47А, № 50. Також за новим маршрутом здійснюватимуть об’їзд шатл-баси, які возять студентів від гуртожитків ЛНУ ім. І. Франка.

Зокрема, 5А – в напрямку м. Винники – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, далі по маршруту; з м. Винники: вул. Богданівська – вул. Старознесенська – вул. Кордуби – вул. Богдана Хмельницького – вул. Замарстинівська – пл. Різні.

5Н – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська – далі по маршруту; у зворотному напрямку по вул. Зеленій – вул. Студентській – вул. Мечникова – вул. Личаківська – надалі за маршрутом.

15 – в обох напрямках по вул. Зеленій.

47А – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, у зворотному напрямку вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська, далі за маршрутом.

36 – в напрямку м. Винники: вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, далі по маршруту; з м. Винники: вул. Богданівська – вул. Старознесенська – вул. Кордуби – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська далі за маршрутом.

29 – в напрямку м. Винники: вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська далі по маршруту; з м. Винники: вул. Пасічна, вул. Дж Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська далі за маршрутом.

50 – вул. Мечникова – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Таджицька та у зворотному напрямку.

18 – вул. Некрасова – вул. Черемшини (стадіон Скіф) та у зворотному напрямку.

39 – вул. Ялівець – вул. Богданівська – вул. Кукурудзяна – вул. Липинського далі по маршруту до вул. Некрасова – вул. Черемшини (стадіон Скіф).

Студентські шатл-баси – в обох напрямках по вул. Зеленій.

«Це попередні, тимчасові схеми об’їздів. За необхідності, на прохання мешканців, можемо вносити зміни та корегувати схему об’їзду», – наголосив Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.