На Сокальщині у ДТП отримав травми керманич підводи

У 60-річного мешканця одного з сіл Сокальського району травмовано голову

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 листопада о 17.55 на автодорозі Великі Мости – Рава-Руська поблизу села Бутини Сокальського району.

Як з’ясували поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мерседес Бенц», за кермом якого перебував 26-річний мешканець міста Великі Мости, та гужової підводи під керуванням 60-річного мешканця одного з сіл Сокальського району.

Унаслідок автопригоди у керманича підводи медики діагностували травми голови.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.