На площі Ринок презентували «українсько-німецьку» лавочку

Таким артпроектом відзначили річницю дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною

На площі Ринок сьогодні, 15 листопада, презентували мистецький проект з нагоди 25-річчя дипломатичної співпраці між Україною та Федеративною Республікою Німеччиною.

Як символ співпраці, допомоги та підтримки з боку Німеччині було створено мистецький об’єкт у формі лавки, що прикрашатиме центр Львова.

Організаторами заходу є Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Почесне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Участь у заході взяли представники міської та обласної влади, а також Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина у Львові.

«Львівщина – це точка перетину багатьох світів, ця лавка теж має стати такою точкою перетину. Вона символізуватиме діалог, порозуміння та співпрацю», – зауважив представник Посольства Німеччини в Україні Матіас Конрад.

Зазначимо, в Україні триває тиждень Німеччини та українсько-німецький рік мов, що триватиме до наступного літа.