На Перемишлянщині відкрили «Козу-Дерезу»

Сьогодні, 15 листопада, в селі Коросне Перемишлянського району відкрили фермерське господарство, що вирощує кіз і реалізує козине молоко, – «Коза-Дереза»

На 32 гектарах землі, що використовує господарство, розташовані пасовища, іще 2 гектари – відведені під заготівлю кормів. Усього сьогодні в господарстві утримують 132 кози, з них 95 козематок.

Підприємство реалізовує отримане козине молоко на ринках Львова.

«Відкриття цього фермерського господарства – чергове підтвердження того, що на Львівщині сприятливе бізнес-середовище та інвестиційний клімат. Цього року у області відкрили майже 30 підприємств, це практично 7 тисяч робочих місць, в які інвестували майже 100 мільйонів євро. Це спільна робота влади, місцевих громад, підприємців, і в цьому напрямку ми працюватимемо й надалі», – наголосив під час відкриття фермерського господарства перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Він нагадав, що ЛОДА із Львівською облрадою розробили та прийняли дві програми, одна з яких стосується конкурентоспроможної економіки, друга – агропромислового комплексу та передбачає пільгові кредити для фермерських господарств до 500 тисяч гривень під мінімальний відсоток.

Відтак, 2016 року господарство отримало фінансову підтримку у вигляді пільгового кредиту на реалізацію бізнес-плану в розмірі 500 тис грн з обласного бюджету відповідно до Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на селі у 2016-2020 роках.

За ці кошти закупили поголів’я племінних кіз, доїльне обладнання та будівельні матеріали для реконструкції приміщення. Відповідно, господарство провело реконструкцію приміщення для утримання 300 кіз, на сьогодні закуповують племінне поголів’я кіз.

Кошторисна вартість проекту становить близько 6 млн грн.

У майбутньому господарство планує збудувати сироварню та окультурити територію для екотуризму з оглядом кіз на фермі та дегустацією сиру.