На Львівщині облаштують понад 200 нових освітлених пішохідних переходів

Про це сьогодні, 15 листопада, під час брифінгу повідомив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло

«Львівська обласна державна адміністрація стала одним з п’яти переможців Проекту з безпеки дорожнього руху і, відповідно, з загального обсягу суми, яку отримало Міністерство інфраструктури на заходи з безпеки на дорогах. Зокрема, з 413 мільйонів гривень 120 отримає Львівська область», – розповів Роман Кокотайло.

Зазначимо, що це – кошти Секторальної підтримки Європейського Союзу.

«За ці кошти ми плануємо встановити 226 нових освітлених пішохідних переходів і тим самим практично завершимо освітлення на усіх автомобільних дорогах державного значення. Це буде 28 км освітлених автомобільних доріг, які є місцями концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно ненебезпечними ділянками. Це буде майже 20 світлофорних об’єктів – перший пілотний проект на території України, де будуть реалізовані так звані «розумні» світлофори», – наголосив Роман Кокотайло.

Окрім того, він додав, що кількість дорожньо-транспортних пригод і травматизму на автомобільних дорогах області щороку зростає. Це і є сигналом для того, аби вживати більш інтенсивних та вагомих заходів для того, щоб зменшити цю ситуацію.

«Згідно зі статистикою, у 2016 році на пішохідних переходах, які ми освітлювали, значно знизилася кількість дорожньо-траспортного травматизму. І якщо торік це було 50 пішохідних переходів, то цього року – 150 на дорогах Львівської області», – зазначив Роман Кокотайло.