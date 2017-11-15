До кінця доби триває голосування за проекти Громадського бюджету

Сьогодні остання можливість віддати свій голос за проекти Громадського бюджету

З 1 до 15 листопада у Львові триває голосування за проекти Громадського бюджету, які реалізують у 2018 році за кошти міського бюджету. Сьогодні останній день, коли львів’яни можуть віддати свої голоси за проекти для розвитку міста. Голосування триватиме до 23.59.

Голосування за проекти громадського бюджету міста Львова через е-сервіс. Проголосувати можна за один великий (загальноміський) та один малий (районний) проект.

Голосувати за проекти можуть мешканці Львова або ті особи, які досягли 16-річного віку та відповідають одному з таких критеріїв:

Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.

Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.

Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.

Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

Проголосувати за проекти можна у Центрі надання адміністративних послуг Львова (пл. Ринок, 1; вхід з бічної сторони Ратуші) – контактний телефон: 38 (032) 297-57-95.

Територіальні підрозділи ЦНАП м. Львова:

Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. Шевченка, 374

Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. Ген. Чупринки, 85

Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. І. Виговського, 32

Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. К. Левицького, 67

Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на пр. Червоної Калини, 72а

Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. М. Хвильового, 14а

Нагадаємо, що для максимальної зручності також було запущено платформу голосування на базі мобільного Приват24.

Етапи, які проходять проекти в межах подачі на Громадський бюджет 2018 року:

Подання проектів: 15.08.2017 – 15.09.2017 (автор залишає проектну заявку в електронному вигляді або у пунктах супроводу бюджету участі)

Розгляд iдей: до 31.10.2017 (виконавчі органи міської ради розглядають проекти. В цей час автори можуть отримати проект на правку)

Голосування: до 15.11.2017 (жителi мiста голосують онлайн або у пунктах супроводу Бюджету участi. Автори рекламують та просувають свої проекти, щоб отримати найбiльшу кiлькiсть голосiв)

Виявлення переможцiв: до 29.12.2017 (переможцями можуть бути декiлька проектiв, якщо кошти на їх реалiзацiю менше Бюджету участi)

Реалiзацiя: 2018 рiк (мiсто в особi міської ради починає втiлювати iдеї. За цим процесом можна стежити онлайн)

Довідка. Громадський бюджет – демократичний процес, який надає можливість кожному мешканцеві брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них.

Будь-який мешканець міста може подати проект, пов’язаний з поліпшенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні та спостерігати за тим, як його проект реалізують у рамках бюджету міста.

Платформа «Громадський проект» дозволяє брати участь в конкурсі, не виходячи з дому: охочі подають заявку on-line і відслідковують долю свого проекту просто на сайті.

На Громадський бюджет 2018 року подано 300 проектів на загальну суму 240 млн гривень.