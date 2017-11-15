Е-квиток: «Львівавтодор» підписав контракт із компанією-консультантом

Сьогодні, 15 листопада, відбулося підписання контракту між ЛКП «Львівавтодор» та компанію iC consulenten (Австрія), яка буде надавати консультаційні послуги в рамках проекту впровадження електронного квитка.

Контракт підписали ЛКП «Львівавтодор» в особі директора Олега Берези та компанія iC consulenten (Австрія) в особі уповноваженого представника Пітера Войцінгера.

«Торік ми підписали угоду про залучення кредитних коштів для реалізації проекту автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (АСОП). Оголосили перший етап відбору компаній, які претендують на впровадження електронного квитка у Львові. На сьогодні провели відбір компанії-консультанта. З трьох претендентів (Mott MacDonald (Великобританія); Egis (Франція) та iC consulenten (Австрія)) за підсумками тендеру вибрано переможця – компанію iC consulenten (Австрія). Цю кампанію ми знаємо. Маємо хороший досвід співпраці з нею в інших проектах», – розповів Олег Береза.

У процесі реалізації проекту впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у Львові компанія-консультант спільно з «Львівавтодором» формуватимуть технічне завдання, вимоги до тендерної документації, обиратимуть фірму, яка виграє тендер. Також компанія iC consulenten формуватиме технічний звіт, який передадуть на затвердження Європейському банку реконструкції та розвитку. А після цього вони допоможуть сформувати контракт із переможцем тендеру. На етапі впровадження електронного квитка консультант повністю здійснюватиме технічний контроль за дотримання вимог контракту між замовником і компанією, яка виграє тендер, – підрядником. Буде формувати рахунки, акти виконаних робіт.

«До кінця цього року очікуємо провести процедуру формування технічного завдання і відбору за технічними характеристиками компаній-претендентів на участь в тендері. Після цього, коли завершимо етап відбору компаній за технічними параметрами, проведемо відбір за ціновими категоріях. А вже у березні 2018 року плануємо підписати офіційну угоду з переможцем і розпочати процес впровадження електронного квитка. Спочатку електронний квиток буде впроваджено на електротранспорті, потім автотранспорті», – додав директор ЛКП «Львівавтодор».

До команди консультантів iC consulenten входять 6 осіб: менеджер проекту, спеціаліст із впровадження системи АСОП, експерт із закупівель, юрисконсульт, спеціаліст IT, експерт з підтримки місцевої сертифікації.

Обов’язки консультанта:

розробка технічної специфікації;

розробка архітектури системи АСОП;

підготовка тендерної документації відповідно до правил ЄБРР:

розробка контракту на впровадження АСОП;

контроль над реалізацією проекту;

тестування системи АСОП.

Термін контракту – 36 місяців.

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«Наш основний обов’язок – це надавати консультації ЛКП «Львівавтодор», підготувати тендерну документацію, описати технічні параметри системи, а коли буде проведено тендер на закупівлю, маємо допомогти проаналізувати усі пропозиції і супроводжувати тендер. Усі тендерні закупівлі є строго регламентовані ЄБРР, тому мають відповідати їхнім вимогам. Відповідно, буде проведений двоетапний тендер, згідно процедурою ЄБРР. На першому етапі претенденти надаватимуть інноваційні технологічні рішення, а на другому етапі буде ціновий тендер», – додав Пітер Войцінгер, уповноважений представник компанії iC consulenten.

Нагадаємо, 17 листопада 2016 року у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті міста. Львів отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку 10 млн євро на впровадження електронного квитка – автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті (АСОП), яка має забезпечити прийом оплати за проїзд та облік пасажирів. АСОП впроваджуватимуть майже одночасно на всьому громадському транспорті міста: в електротранспорті й маршрутках.

Назву електронного квитка визначили львів’яни через соціологічне опитування. Назву «ЛеоКарт» запропонувало дев’ять львів’ян, однак переміг Андрій Карп’як, який найшвидше подав таку пропозицію. Директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза 14 березня вручив переможцеві сертифікат, який дає право на отримання річного електронного квитка під номером 1 на весь транспорт Львова.