Дві неймовірні кішки та 8 чудових собак шукають дім

Зовсім поруч, на вул. Промисловій, 56 у ЛКП «Лев» на вас чекають маленькі теплі серця

Горошинка та Мейбл. Дві, як рідні сестри. Друзі, кішка Мейбл досі у нас та мріє про родину. Однак тепер у неї з’явилась подруга Горошинка, яка також хоче жити у теплій домівці.

Джейк. Метис німецької вівчарки. Справжній красень, хоча поки що трішки лякливий. Але при постійному контакті з людиною стане чудовим охоронцем та відданим другом.

Дера. Наші ловці забрали її біля аеропорту. Проте опікуни, що опікуються безпритульними собаками в тому районі, ніколи її там не бачили. Спочатку Дера була наляканою та розгубленою, та за час перебування в ЛКП «Лев» відновила довіру до людей, добре гуляє на повідку. Шукає найкращі руки!

Бурді. Молодий красень, метис вівчарки. Слухняний і добре піддається навчанню, чемно гуляє на повідку. Просто ідеальний друг та охоронець.

Джея. Молода красуня-лисичка, яка потребує навчання. Спочатку вона взагалі не визнавала повідок. Але завдяки постійному навчанню з кінологом є позитивні зміни. Собачка піддається навчанню. Стане чудовим другом та охоронцем.

Віксі. Молоденька красуня. Чемна та слухняна собачка невеликого розміру. Підійде на прилаштування у квартиру.

Моніка. Молода зворушлива красуня. Віддана собака, що стане для вас чудовим охоронцем та другом.

Красуня Мона продовжує чекати на свою родину.

Шарпей Шелдон також досі мріє про найвідданішого господаря.

Нагадуємо, познайомитися з песиками можна в ЛКП «Лев» у Львові на вул. Промисловій, 56. Підприємство працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00.

Ще більше собак та котів на прилаштування за посиланням:https://lkplev.com/site/take-care

Фото: ЛКП «Лев» і Марти Сирко