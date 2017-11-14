У Львові дебатуватимуть школярі

Завтра, 15 листопада, о 14.00 у Правничій гімназії буде проводитися регіональний конкурс учнів львівських шкіл (для відбору у фінал) ініціативи «Молодь дебатує».

Ця ініціатива спрямована на розвиток комунікативних навичок та критичного мислення молоді через навчання не тільки грамотно відстоювати власні погляди, але й поважати позицію співрозмовника/-ці, дискутуючи на суспільно важливі теми.

«Уперше дебатна методика «Jugend debattiert», що останні 10 років успішно розвивається в Німеччині на загальнодержавному рівні, доступна сьогодні в українських школах українською мовою. Мета ініціативи «Молодь дебатує» – активніше залучити шкільну молодь до розбудови громадянського суспільства, адже це люди, чиї рішення і дії вже завтра визначатимуть, якою буде наша держава», – розповідають організатори.