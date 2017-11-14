У соборі Святого Юра молитимуться за передчасно народжених дітей

Під час Літургії молитимуться за родини, в яких народилися недоношені діти, а також за працівників неонатальних закладів, що опікуються такими дітками.

У спільній молитві, крім батьків і дітей, також візьмуть участь і працівники відділень інтенсивної терапії новонароджених та патології недоношених новонароджених дітей, що функціонують у структурі Львівської обласної клінічної лікарні.

Саме за ініціативою лікарів у цей день, особливий для родин, де передчасно народилися дітки, відбудеться така важлива спільна молитва за їхнє здоров’я та благополуччя.

17 листопада у світі відзначають Всесвітній день недоношених дітей. Глобальний звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я акцентує увагу, що щорічно у світі передчасно народжується близько 15 мільйонів новонароджених – більше, ніж кожний десятий новонароджений світу. Всі новонароджені є вразливими, але передчасно народжені діти вразливі найбільше. Багато з них вимагає особливої уваги, щоб просто залишитися живими. Такі дітки потребують не тільки спеціалізованої медичної допомоги, а й молитви за їхнє здоров’я та благополуччя. Родини, в яких передчасно народилася дитина, у свою чергу, потребують турботи і підтримки не тільки з боку медиків, а й суспільства загалом.