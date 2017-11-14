У Львові визначили переможців  проекту житлового комплексу поблизу цирку

Журі не змогло відібрати одну роботу, яка повністю задовольнила б вимоги, тому призначили два другі місця й одне третє

Житловий комплекс мають збудувати на вул.Городоцькій, 64, що прилягає до вул. Одеської. Планується, що поряд із багатокваартирними будинками тут ще буде будівля-вставка, яку віддадуть під комерцію.

«Журі конкурсу не змогли знайти єдину роботу, яка задовольнила б вимоги першого місця в частині будівлі-“вставки” та житлового комплексу в глибині ділянки. Тому було прийнято компромісне рішення призначити два другі місця з акцентом окремо на будівлі вставці й окремо житловий комплекс, поділивши першу та другу премії порівну, та третє місце», – розповідають організатори.

У підсумку друге місце з акцентом на будівлі-вставці громадського призначення виборола компанія з Києва «Модус».

А проект житлового комплексу більше сподобався журі від львівської Проектної Майстерні Бєляєвих.

Нагадаємо, у Всеукраїнському архітектурному конкурсі на кращу проектну пропозицію житлового комплексу з будівлею-вставкою громадського призначення взяли участь 26 учасників. До фіналу дійшли п’ятеро із них.

Переможцям обіцяють грошові винагороди.

Також нещодавно завершився конкурс на кращу будівлю міського архіву та спортивного комплексу на Сихові. Переможцями двічі стала команда із Києва.