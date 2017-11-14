Сьогодні у Львові стартує чемпіонат України з боксу

Відкриття чемпіонату – о 17:00 у виставковому центрі «Південний EXPO» на вул. Щирецькій, 36

Із 14 до 19 листопада у Львові триватиме Чемпіонат України з боксу 2017 року на призи екс-чемпіона світу серед професіоналів у напівсередній ваговій категорії по версії WBA, заслуженого майстра спорту України, призера ХХVIII Олімпійських Ігор 2000 року Андрія Котельника.

Відкриття чемпіонату відбудеться сьогодні, 14 листопада, о 17:00 у виставковому центрі «Південний EXPO» на вул. Щирецькій, 36

Кваліфікаційні бої відбудуться 14-16 листопада у виставковому центрі «Південний EXPO». Вирішальні поєдинки 18 та 19 листопада прийматиме Універсальна арена СКА (вул. Клепарівська, 39/а).

За нагороди чемпіонату України 2017 року в столиці Галичини боротимуться понад дві сотні боксерів. Володарів нагород визначатимуть у десяти вагових категоріях.