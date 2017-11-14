У середу 15 листопада кав’ярня-галерея «Штука» запрошує на розмову про Музей сецесії з його творцями – викладачкою кафедри дизайну та основ архітектури «Львівської політехніки» Тетяною Казанцевою і засновником спільноти «Архітектура Львова» Сергієм Лєоновим, який працює провідним інженером у Львівському центрі Інституту космічних досліджень НАНУ ДКАУ. Початок – о 19:00, вхід вільний.

“Поговоримо про доцільність і передумови створення Музею, вже проведені та заплановані заходи. Також зачепимо бентежне питання пошуку приміщення для облаштування експозиції та основні ідеї щодо її наповнення. Чи підтримує цю ініціативу міська влада? Чи обов’язковою є зміна формату з віртуального у традиційний? І на які приклади у Європі можемо взоруватися під час планування нового музейного простору? Готуйте власні запитання і приходьте!” – зазначають організатори.

Новини Музею сецесії – facebook.com/SecessionMuseum.

Спільнота «Архітектура Львова» – facebook.com/LvivArchitecture.

Організатор – кав’ярня-галерея «Штука»: м. Львів, вул. Котлярська, 8 (бічна вул. Шпитальної).