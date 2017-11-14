Розвиток транспорту, обладнання та нові технології – депутати ухвалили закон про сільську медицину

У законі насамперед йдеться про те, держава має сприяти розвитку лікувальних закладів усіх форм власності, а також всіляко їх вдосконалювати.

Крім того, періодично відбуватимуться виїзні прийоми лікарів-спеціалістів у сільських амбулаторіях.

Натомість Кабмін бере на себе забезпечення за рахунок держбюджету обладнанням та транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення.

“Зокрема, сучасними комп`ютерними та телекомунікаційними технологіями та засобами для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров`я, організації медичного обслуговування у сільській місцевості із застосуванням телемедицини і електронних рецептів”, – йдеться у документі.

Також держава має подбати про розвиток транспортної інфраструктури для надання медичної допомоги і залучати інвестиції до сільських амбулаторій.

Великий акцент планують зробити на телемедицині. Піл цим поняттям розуміють сучасну технологію, за допомогою якої лікар із амбулаторії має дистанційний зв’язок з лікарями вищої ланки. Таким чином вони можуть обмінювати інформацією про стан хворого, порадами щодо лікування тощо.