ПриватБанк подарує клієнтам «смартфонів п’ять вагонів»

Взяти участь в акції дуже просто – достатньо купити квиток на потяг у будь-якому каналі продажу квитків ПриватБанку, оплативши карткою Mastercard ПриватБанку. Окрема реєстрація в акції не потрібна: клієнт автоматично бере участь в акції в разі купівлі квитка.

Акція також діє і при купівлі квитка «туди й назад», а також при купівлі не на своє ім’я. Смартфони Xiaomi Redmi 4 32GB розігрують щотижня серед усіх клієнтів, що виконали умови акції. Визначення переможців відбувається випадковим чином – щотижня визначається 20 переможців. Один клієнт може отримати подарунок лише раз. Докладну інформацію про акцію клієнти можуть отримати за тел. 3700 (цілодобово, безкоштовно з мобільних телефонів) або на pb.ua/chat.

Усього по Україні через усі канали ПриватБанку тільки в жовтні було продано понад 529 000 залізничних квитків.

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