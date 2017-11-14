ПриватБанк подарував львів’янці планшет за грошовий переказ MoneyGram

«Несподівано і дуже приємно! Навіть і не думала, що за звичні банківські послуги можна приз отримати. Я нічого особливого і не робила, навіть не треба було реєструватись, просто користувалась сервісами і послугами ПриватБанку у звичному режимі. Хоча думка така була – от би мені виграти, і бачите – приз мій!» – говорить пані Зоряна.

Акція розпочалась 15 вересня та триватиме до 15 грудня 2017 року. В ній можуть брати участь клієнти ПриватБанку – відправники або одержувачі грошових переказів MoneyGram. На учасників акції чекають 60 планшетів Asus за весь період акції (20 на місяць). Виграти планшет може кожен клієнт, який протягом дії акції надішле або отримає в ПриватБанку грошовий переказ MoneyGram на суму від 100 доларів США (в еквіваленті) через будь-який з каналів:

– Інтернет-банк Приват24;

– мобільний додаток Privat24;

– термінал самообслуговування;

– банкомат.

А ми нагадуємо, що у ПриватБанку для отримання та надсилання грошей доступні 6 систем грошових переказів. Докладна інформація – тут.

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