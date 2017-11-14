Правоохоронці просять допомогти розшукати 15-річну львів’янку

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Галицький відділ поліції сьогодні, 14 листопада, надійшло повідомлення від рідних про те, що близько першої ночі 15-річна львів’янка вийшла з дому. Її місце перебування досі невідоме.

Поліцейські проводять розшукові заходи і звертаються до всіх, хто може допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої дівчини. Телефонуйте на оперативну лінію 102 чи зверніться у найближчий відділ поліції.