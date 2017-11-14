На Львівщині на хабарі спіймали головного архітектора району (фото)

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, посадовця викрили у службовому кабінеті під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі п’ять тисяч гривень, які він отримав за сприяння у видачі будівельного паспорта для здійснення індивідуального житлового будівництва. Під час санкціонованого обшуку в кабінеті правоохоронці виявили та вилучили ще 560 доларів США та 45 євро.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Головного архітектора району затримали в порядку ст. 208 КПК України, однак, враховуючи різке погіршення стану здоров’я, зараз він перебуває у медичному закладі. Триває досудове розслідування, чоловіка перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень.