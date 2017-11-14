На Львівщині бракує водіїв «швидкої»

В області є близько 60 вакансій водіїв карет швидкої допомоги

Про це повідомила сьогодні під час презентації «швидких» у Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

«Ми маємо приблизно 60 вакансій водіїв карет швидкої допомоги. Хто має можливість і бажання працювати і рятувати життя мешканців, запрошуємо до роботи» – зазначила Ірина Микичак.

Середня заробітна плата водіїв «швидких» – 4 тис гривень.

Зазначимо, сьогодні, 14 листопада, для Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф презентували 2 нові автомобілі швидкої допомоги вітчизняного виробництва.

Автомобілі швидкої допомоги класу «В» мають необхідне обладнання для надання екстреної медичної допомоги та транспортування пацієнта, що потребує медичного супроводу. Загальна вартість «швидких» – 4 млн гривень, автомобілі придбали за кошти обласного бюджету для оновлення рухомого складу Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.