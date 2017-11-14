Мінсоцполітики обіцяє підвищити пенсію тим, у кого малі надбавки

У міністерстві кажуть, що осучаснення пенсій, яке почали з 1 жовтня, є лише початком пенсійної реформи. Зараз в уряді працюють над тим, щоб більші виплати могли отримувати й ті, хто має великий стаж, але через низьку зарплату зараз отримає невелику пенсію.

«Сьогодні розглядають різні механізми для збільшення рівня пенсійного забезпечення тих громадян, які мають значний страховий стаж, але через свої низькі зарплати отримують мізерні пенсії. Це люди, які усе життя важко працювали в колгоспах за «трудодні», ті, хто працював санітарками та фельдшерами, інші люди, які працювали по 30 років і більше. Ми обов’язково забезпечимо їхнє право на достойну пенсію, і зараз проводиться активна робота в цьому напрямку», – заявив міністр соцполітики Андрія Реви.

За словами міністра, нова пенсійна реформа має стимулювати українців працювати відкрито і сплачувати усі внески, щоб згодом отримувати хорошу пенсію. «Зрівняйлівки» більше не буде, кажуть у міністерстві:

«До ухвалення закону про пенсійну реформу ми мали проблему, за якої люди отримували однакові пенсії, маючи різний стаж та рівень заробітної плати. Із 12 мільйонів пенсіонерів 8,5 мільйона отримували пенсію на рівні прожиткового мінімуму – і людина зі стажем 35 років, і той, хто працював 15 років. Мало того, що йшли в одному віці на пенсію, вони і пенсію отримували практично однакову. То який стимул молодій людині, яка бачить таку несправедливість на прикладі своїх батьків, йти офіційно працювати?» – пояснив Рева.