Львівські школярі зібрали 22 000 гривень на лікування пораненого воїна

Відтак учні 3-ї загальноосвітньої школи Львові завітали просто в лікувальну палату ВМКЦ Західного регіону, де передали атовцю Сергієві Науменку запашний галицький коровай і близько 22 тисяч гривень, які зібрали, щоб вилікувати захисника України. Про це повідомили в Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України (м. Львів).

– Уже близько десяти років поспіль, раз на рік, в нашій школі відбувається благодійний ярмарок, – розповіла соціальний педагог школи Марія Степанова. – Він виник з ініціативи активістів шкільного самоврядування. На ярмарку продають речі, які діти виготовили разом з батьками. Як правило, молодша школа пропонує купити різноманітні солодощі та випічку. А старшокласники більше дають на продаж хенд-мейду, різноманітних сувенірів і витворів, зроблених власними руками.

Зазвичай учні намагаються надавати допомогу адресно. Адже їм важливо знати, що гроші не просто «розчинилися» в якомусь благодійному фонді, а пішли на конкретну справу. Наприклад, торік під час ярмарку діти назбирали понад 10 тисяч гривень. Усі ці кошти, за рішенням шкільного самоврядування, передали дошкільному навчальному закладу для дітей з особливими потребами «Півник», що в місті Костянтинівка Донецької області. А цього року діти вирішили передати гроші на лікування прикутому до інвалідного візка українському воїнові.

За словами Марії Степанової, саме через такі акції діти вчаться бути щирими, відчувати чужий біль, а головне – розуміти свою значимість у державі, те, що вони своїми діями можуть змінювати навколишній світ на краще.