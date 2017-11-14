Львівські перевізники озвучили нову вартість перевезень

Тариф може змінитись вже з першого грудня

У міські раді ініціювали перегляд тарифу на перевезення у міських маршрутках. Консультації з громадськістю триватимуть з 14 листопада 2017 року по 21 листопада 2017 року. Ініціатор консультацій: управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

У пояснювальній записці йдеться про те, що причиною перегляду тарифу є звернення перевізників. Ті ж у свою чергу посилаються на зростання вартості пального, підняття заробітної плати та ціни запчастин. За підрахунками перевізників, для різних підприємств перевезення одного пасажира у Львові вартує від 6,05 до 7,35 грн. При цьому найдешевше воно виходить у ТзОВ «Фіакр-Львів», а найдорожче – в «Успіх-БМ».

Нагадаємо, чинний тариф у Львові становить 4 грн. Він був затверджений у травні 2015 року.

Яким буде тариф, у міські раді наразі не озвучують.

Як раніше писала «Львівська газета», заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак анонсував, що вартість проїзду піднімуть вже з 1 грудня. За підрахунками голови Асоціації Івана Велійки, нова вартість проїзду може становити 5 грн. Однак частина перевізників готова погодитися щонайменше на 6 грн.