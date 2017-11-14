Фiтнес-центр KING та ПриватБанк дарують львів’янам знижки і бонусні винагороди

Завдяки цьому при розрахунку за отримані послуги пластиковими картками ПриватБанку клієнти отримуватимуть знижки: Gold – 5%, Platinum – 7%, Infinite – 10%. Крім цих знижок, при розрахунку будь-якою карткою ПриватБанку клієнтам нараховуватиметься бонус – 3%.

Фітнес-центр «KING» – це спортивна окраса міста Львова, величезна тренажерна зала на 2 000 квадратних метрів, професійне обладнання, кардіозона, зона TRX & CrossFit, зона боксу, різноманітні групові напрямки для дітей та дорослих, a також косметологічні і масажні кабінети, солярій, сауна, лаунж-зона, фітнес-бар.

Дисконтний клуб «ПриватБанк VIP» – це мережа торговельних та сервісних компаній преміум-сегменту України, партнерів ПриватБанку, які надають бездоганне обслуговування і знижки при оплаті елітними картками ПриватБанку (Infinite, World Elite, Platinum, World Black Edition Mastercard). Більше інформації про про учасників «Дисконтного клубу» – discount.pb.ua або в мобільному додатку VIP club.

«Бонус Плюс» – це загальнонаціональна програма лояльності, розроблена ПриватБанком. При розрахунку картками ПриватБанку клієнт отримує частину витрачених грошей у вигляді грошових бонусів на спеціальний рахунок «Бонус Плюс» своєї картки. Накопичені бонуси можна витратити в будь-якій торговельній точці, що бере участь в програмі. Перелік учасників програми дивіться на сайті або в мобільному додатку «Бонус Плюс» для смартфонів. Усього по Україні вже понад 46 000 торговельних точок стали партнерами банку за програмою лояльності «БонусПлюс», у т.ч у Львівській області – понад 2 000, «Бонус Плюс» – це 550 млн гривень на бонусних рахунках клієнтів. Перелік усіх партнерів-учасників програми «Бонус Плюс» у Львівській області, умови накопичення і баланс рахунку можна дізнатися на сайті.

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