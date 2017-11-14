Цьогоріч на Львівщині захворіло на кір у 15 разів більше людей, ніж торік

Упродовж десяти цього року в області Львівщині зафіксовано в 15 разів більше випадків захворювання на кір, ніж протягом аналогічного періоду торік

За десять місяців 2017 року у Львівській області зареєстровано 61 випадок кору проти 4 випадків за десять місяців 2016 року. Захворюваність серед дитячого населення становить 88,5% (54 випадки). Серед захворілих не щеплених – 35 осіб (57,4%).

Серед дітей до одного року зафіксовано один випадок кору. Серед діток віком 1-4 роки – 22 випадки, 5-9 років – 21 випадок, 10-14 років – 9 випадків, 15-17 років – один випадок. Найвища захворюваність – у віковій групі 1-4 роки, вона становить 40,7% серед дитячого населення, з них захворіло 15 не щеплених дітей (68,1%), а у віці 5-9 років не щеплених – 13 дітей (62%).

Захворюваність на кір реєстрували в Жидачівському, Самбірському, Стрийському районах, у містах Самбір і Трускавець.

Зареєстровано 3 спалахи кору в населених пунктах Стрийського, Самбірського та Жидачівського районів. 2 вогнища спалаху були в побуті, ще один – у дитячому будинку. Загалом захворіло 20 дітей. 18 осіб лікувались в стаціонарі, 2 особи – амбулаторно. Серед захворілих було 8 не щеплених дітей, а 9 дітей – щеплені один раз. У двох вогнищах інфекцію завезли з Івано-Франківщини.

Найбільше випадків захворюваності реєстрували серед так званих неорганізованих дітей – 25 (41%), з них нещеплені – 17 дітей (68%). Серед школярів було 17 випадків (28%), з них нещеплені – 5 дітей (30%), а 4 дітей щеплені з порушенням календаря профілактичних щеплень. Місцевих – 58 випадків, завізних – 3 випадки (з Івано-Франківської області). Лабораторно підтверджено 56 випадків (91,8%). Джерело інфекції встановлено в 19 випадках.

За результатами Регіональної референт-лабораторії ВООЗ із діагностики кору та краснухи (Люксембург) щодо досліджень зразків сечі від хворих з діагнозом «кір», зареєстрованих на території Львівської області у 2017 році, визначено циркулюючий генотип вірусу кору D8.

Довідково.

Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Кір реєструється у багатьох регіонах України, з найвищими показниками в Івано-Франківській, Одеській, Закарпатській і Тернопільській областях.

Це небезпечне вірусне захворювання. Саме ця інфекція є однією із основних причин дитячої смертності у світі.

Як можна заразитись кором?

Вірус дуже швидко поширюється – він передається при розмові, кашлі, чханні чи будь-якому тісному контакті з хворим. З потоком повітря вірус може навіть поширитись у сусідні приміщення, наприклад через вікна, вентиляцію тощо.

Тільки-но в людини з’являються перші ознаки вірусу – вона вже поширює інфекцію. Інкубаційний період триває від 7 до 17 днів.

Найчастіше на кір хворіють діти та підлітки, однак, якщо щеплення не було, то заразитися може й дорослий.

Симптоми у дітей і дорослих

Перші тривожні ознаки небезпечного вірусу – людина стає млявою, у неї порушується сон, знижується апетит. Пізніше з’являється нежить і кашель, а також підвищується температура.

Однак, вже через кілька днів температура знижується, а от кашель та нежить не проходять, а навпаки посилюються. В цей період в людини стають чутливими очі – важко дивитись на світло, інколи доходить до запалення ока (кон’юнктивіт). Часто ці симптоми можна сплутати зі звичайною застудою чи грипом. При цьому на внутрішній стороні щік, а іноді й губ, вже з’являються дрібненькі цятки. Це одна з основних ознак, що у хворого таки кір.

На 4-5 день після перших симптомів температура знову підвищується до 39-40 градусів, а на шкірі з’являється помітний висип червоних цяток. У цей момент посилюється нежить, набрякають повіки та все обличчя.

До симптомів може додатися пронос, може посилитись головний біль, інколи хворі навіть непритомніють.

Якщо хвороба проходить без ускладнень, то вже до тижня часу хворому має стати краще. Тоді в людини нормалізується температура, проходять кашель та нежить, а верхній шар шкіри, на якій був висип, починає відлущуватись.

Ускладнення

Цей вірус небезпечний тим, що ускладнення після хвороби можуть бути не безпечнішими за саму недугу. Інфекція понижує імунітет, і організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції.

Ускладнення можуть торкнутися дихальної системи — це пневмонія, бронхіт. Також після перенесення хвороби може виникнути запалення середнього вуха, часто це трапляється в маленьких дітей.

У деяких випадках кір може призвести до енцефаліту (запалення головного мозку).

Профілактика

Основний спосіб профілактики – щеплення, яке можна зробити дітям, так і дорослим. Згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні (затв. наказом МОЗ від 16.09.2011р. №595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних і імунобіологічних препаратів») щеплення проти кору є обов’язковим і проводиться у лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання з метою запобігання захворюванню.