Чотирилапий «прикордонник» Джек допоміг виявити контрабандні цигарки (відео)

Сьогодні вранці в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського запобігли перевезенню через державний кордон контрафактних тютюнових виробів

Їх намагався вивезти до Польщі громадянин України. У спеціально обладнаному сховку під заднім сидінням автомобіля чоловік віз більш ніж 700 пачок цигарок торгових марок Rothmans і Winchester. Тютюнові вироби прикордонникам допоміг виявити службовий собака Джек.

Цигарки та мікроавтобус марки «Опель» вилучили представники ДФС.

Протягом 2017 року персонал Львівського прикордонного загону виявив 145 тисяч пачок контрабандних цигарок.