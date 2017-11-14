Чотирилапий «прикордонник» Джек допоміг виявити контрабандні цигарки (відео)
Сьогодні вранці в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського запобігли перевезенню через державний кордон контрафактних тютюнових виробів
Їх намагався вивезти до Польщі громадянин України. У спеціально обладнаному сховку під заднім сидінням автомобіля чоловік віз більш ніж 700 пачок цигарок торгових марок Rothmans і Winchester. Тютюнові вироби прикордонникам допоміг виявити службовий собака Джек.
Цигарки та мікроавтобус марки «Опель» вилучили представники ДФС.
Протягом 2017 року персонал Львівського прикордонного загону виявив 145 тисяч пачок контрабандних цигарок.