AIESEC організовує Інстаграмну вечіркудля молоді

Меотю вечірки є надати молоді можливість для нетворкінгу та знайомств з однодумцями. Також відвідувачі отримають змогу дізнатись, як «прокачати» свою сторінку, різноманітні лайфхаки з обробки фото та написання контенту.

«Соціальна мережа Instagram стає все популярнішою в останні роки: зараз це не просто місце для розміщення фотографій, а й платформа для блогінгу, просування власного бренда й товарів. Одним із промовців на заході стане інста- та ютуб-блогер KATYA PODHORSKA, відома під ніком @kate_ua00, Instagram якої налічує понад 4,5 тисячі підписників. Тема її розповіді «Як круто вести блог без дорогої техніки та фільтрів?», – повідомляють організатори.

Захід відбудеться 18 листопада в Першій львівській медіатеці, що на вул. Мулярській, 2а. Початок – о 13.00. Вхід вільний за попередньою реєстрацією https://goo.gl/forms/4LN3otUTkMMB28eH3.