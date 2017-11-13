У Старосамбірському відділенні поліції облаштували дитячий куточок
Діти зможуть знайти там розваги на якийсь час, поки дорослі вирішуватимуть свої проблеми
Під час облаштування дитячого куточка працівники поліції врахували потреби дітей різного віку, – повідомили в управлінні ювенальної превенції у Львівській області. Діти віком 3-5 років зможуть погратися з іграшками, а от школярі матимуть можливість малювати та читати.
У такий спосіб поліцейські хочуть формувати в дітей довіру до поліції, створювати позитивний імідж та налагоджувати довірливі взаємовідносини з громадянами.