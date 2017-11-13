У Львові покажуть фільм «Боротьба Джамали»

Фільм шведської журналістки Елін Йоннсон – про життя Сусанни Джамаладінової та нелегку долю кримських татар

Завтра, 14 листопада, о 16.00 у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) під патронатом «Фестивалю Мандрівний Docudays UA-2017» відбудеться показ фільму шведської журналістки Елін Йоннсон «Боротьба Джамали» про життя Сусанни Джамаладінової та нелегку долю кримських татар.

Після перегляду відбудеться обговорення фільму за участю представників кримськотатарської громади. Показ відбудеться за ініціативи ГО «Арекет» при партнерстві з ГО «Кримські переселенці» в рамках «Платформи кримськотатарських ініціатив».

«Це дуже особистий портрет надзвичайно талановитої доньки свого народу. Перемога на Євробаченні змусила говорити світ про історію кримських татар і політичну ситуацію в Україні. Журналістка Елін Йонссон зафільмувала життя Джамали, змалювавши трагічну родинну історію та непросте сьогодення кримських татар», – розповідають організатори.