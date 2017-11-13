Неповнолітні вандали знищили деревце в центрі Львова

Як інформує Муніципальна Варта, це зафіксувала камера спостереження міського Центру безпеки. Спочатку підлітки влаштували поблизу Катедри бійку. А далі взялися за дерево.

Трапилося це в неділю ввечері. Повз компанію підлітків ішли перехожі. Проте ніхто не повважав за потрібне підійти і припинити це неподобство. А хулігани, наробивши шкоди, розбіглися.

Муніципальна Варта повідомила про цей випадок поліцію. Тепер цим займатимуться правоохоронці.