Католицьке Різдво можуть зробити вихідним вже цього тижня

Сам законопроект внесли у порядок денний на завтра, 14 листопада.

За словами спікера парламенту Андрія Парубія зробили це для того, щоб від час фракційних обговорень побачити, чи є підтримка депутатів.

«В четвер (16 листопада) зможемо його поставити в досить прохідну частину і без великого палкого обговорення ухвалити по ньому рішення», – сказав Парубій.

Додамо, що законопроект про вихідний 25 грудня запропонував голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

Він наголосив на тому, що в Україні є дуже багато римо-католиків,протестантів, які просять зробити цей день вихідним