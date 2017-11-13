Із середи 9 автобусних маршрутів змінять рух

З 15 листопада на ремонт перекривають ділянку вул. Личаківської – від вул. Котика до вул. Черемшини

З 13:00 15 листопада 2017 року і до 22:00 21 січня 2018 року на ремонт буде закрита ділянка вул. Личаківської від Круп’ярської до Черемшини.

На час перекриття вул. Личаківської, від вул. Крупꞌярської до вул. Черемшини, відбудуться зміни у схемі руху 9 міських маршрутів: № 5Н, № 5А, № 15, № 18, № 29, № 36, № 39, № 47А, № 50. Також за новим маршрутом здійснюватимуть об’їзд шатл-баси, які возять студентів від гуртожитків ЛНУ ім. І. Франка на вул. Пасічній і вул. Медової Печери.

Зокрема, 5А – в напрямку м. Винники – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, далі по маршруту; з м. Винники: вул. Богданівська – вул. Старознесенська – вул. Кордуби – вул. Богдана Хмельницького – вул. Замарстинівська – пл. Різні.

15 – в обох напрямках по вул. Зеленій.

47А – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, у зворотному напрямку вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська, далі по маршруту.

36 – в напрямку м. Винники: вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, далі по маршруту; з м. Винники: вул. Богданівська – вул. Старознесенська – вул. Кордуби- вул. Б. Хмельницького – вул. – Замарстинівська далі по маршруту.

29 – в напрямку м. Винники: вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська далі по маршруту; з м. Винники: вул. Пасічна, вул. Дж Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студенська – вул. Мечникова – вул. Личаківська далі по маршруту.

50 – вул. Мечникова – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Таджицька та у зворотному напрямку.

18 – вул. Некрасова – вул. Черемшини (стадіон «Скіф») та у зворотному напрямку.

39 – вул. Ялівець – вул. Богданівська – вул. Кукурудзяна – вул. Липинського далі по маршруту до вул. Некрасова – вул. Черемшини (стадіон «Скіф»).

5Н – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська – далі по маршруту; у зворотному напрямку по вул. Зеленій – вул. – вул. Студентській- вул. Мечникова – вул. Личаківська – надалі по маршруту.

Студентські шатл-баси – в обох напрямках по вул. Зеленій.

«Це попередні, тимчасові схеми об’їздів. При необхідності, на прохання мешканців, можемо вносити зміни у схеми об’їздів», – наголосив Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, 25 березня розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі і, найголовніше – ремонт усіх комунікацій, зокрема колектора.

Реконструкція вулиці здійснюється у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б.Котика. І третій етап – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.