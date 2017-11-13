Дім Франка запрошує на моновиставу «Голос тихої безодні»

25 листопада у Домі Франка відбудеться моновистава «Голос тихої безодні» Творчої майстерні «Театр у кошику» за п’єсою Неди Неждани

Театр, що цьогоріч відзначає 20-річчя діяльності, став справжньою легендою львівської сцени, добре знаною за межами України завдяки участі у численних міжнародних фестивалях. Половина вистав у репертуарі театру – це експериментальне, а водночас тонке й вдумливе прочитання української класики (Василь Стефаник, Іван Франко, Леся Українка, Тарас Шевченко).

У постановці «Голос тихої безодні» театр уперше звернувся до сучасної української драматургії. Виставу присвячено пам’яті жертв Голодомору.

Режисер – Ірина Волицька, акторка – Лідія Данильчук

Кількість місць обмежена.

Ірина Волицька про п’єсу:

Моно-п’єса «Голос тихої безодні» написана на межі прози і верлібру, драми і лібрето. Текст мерехтить ламаними ритмами і химерними видивами. У цьому «постдраматичному блуканні» кордони між життям і смертю, минулим і майбутнім стерто. …Жінка зненацька відчула, що у неї з’явилися крила, але щось заважає їй злетіти. Що саме? Страх, гріх, відчуття провини, лють? Образи напливають один на одного: розстріляний батько, померла від розпуки мама, пограбований дощенту дім, ошалілі від голоду і страху діти. І кохання – до одного з тих, хто у цьому винен, до ворога. Душа розпинається між подобою птаха і вовка, між холодом та вогнем, розпачем і гнівом. І, пройшовши усі митарства, звільняється, відновлює спалені мукою крила, а всеперемагаюча любов до свого роду дає енергію польоту.

«Театр у кошику» створили 1997 року режисерка Ірина Волицька та актриса Лідія Данильчук як незалежне, некомерційне творче об’єднання. Протягом семи років існував на власному ентузіазмі. 2004 року став творчою майстернею Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса.

Творча майстерня «Театр у кошику» постала з потреби духовної, культурної, національної самоідентифікації на стикові модерністських і постмодерністських естетичних засад. Це свого роду унікальний театр, який займає елітарну нішу в культурному просторі України.

Творча майстерня проводить дослідження у сфері театрального знаку, символу, метафори, вибудовуючи власні, самобутні засоби сценічної виразності та експресії.

Ірина Волицька-Зубко – режисерка «Театру у кошику», заслужена діячка мистецтв України, театрознавиця, кандидатка наук, лауреатка театральної премії ім. Леся Курбаса та львівської обласної премії ім. Бориса Романицького. Закінчила Інститут театру, музики і кінематографії у Санкт-Петербурзі.

Лідія Данильчук – акторка «Театру у кошику», заслужена артистка України, лауреатка театральної премії ім. Івана Котляревського та львівської обласної премії ім. Бориса Романицького. Освіту здобула в Театральному інституті ім. Карпенка-Карого. Працювала в Одеському музично-драматичному театрі і в Театрі ім. Леся Курбаса у Львові.