40-річний львів’янин «замінував» статую Матері Божої

Чоловік повідомив у поліцію, що «заклав три кілограми тротилу» на проспекті Свободи

Сьогодні, 13 листопада, о 15.00 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що біля статуї Матері Божої на проспекті Свободи у Львові він «заклав три кілограми тротилу».

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці обстежили вказане місце та прилеглу територію – небезпечних та підозрілих предметів не виявлено.

Як з’ясували, у поліцію телефонував і надав неправдиве повідомлення 40-річний львів’янин. Чоловіка запросили у відділ поліції для проведення першочергових слідчих дій.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Триває досудове розслідування.