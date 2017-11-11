Завтра – Всесвітній день боротьби з пневмонією. Одягніть блакитні джинси

Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day), який відзначають щорічно 12 листопада, з’явився в календарі з ініціативи Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії

Коаліція прагне привернути до проблеми пневмонії увагу державних діячів, фахівців охорони здоров’я і потенційних донорів.

Цього дня день установи охорони здоров’я організовують профілактичні заходи, проводять медичні огляди. Крім того, волонтери розповідають людям про пневмонію і пов’язаних з нею ризиками, роздають інформаційні листівки та буклети.

Крім усього іншого, 2009 року Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з ЮНІСЕФ оголосили «Глобальний план дій з профілактики пневмонії і боротьбі з нею». Мета цього плану – активізація боротьби з пневмонією за допомогою комбінованих заходів щодо захисту дітей, профілактики та лікування хвороби.

До речі, саме діти страждають від пневмонії передовсім. Це захворювання є головною причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Щорічно воно забирає життя 1,4 мільйона дітей у віці до п’яти років. Це більше, ніж СНІД, малярія та кір разом узяті.

Пневмонія поширена повсюдно, але найбільше від неї страждають діти в Південній Азії і в Африці. Втім, цю хворобу можна попередити з допомогою досить простих заходів, наприклад імунізації і правильного харчування. Тож особливо важливо періодично нагадувати світові про пневмонію та спонукати людей до дій, здатним зупинити хворобу: до поширення інформації, до взаємодії з органами влади, к пожертвам на імунізацію. Саме цим активно займаються медики та добровольці у Всесвітній день боротьби з пневмонією.

Глобальна коаліція проти пневмонії закликає всіх людей світу одягти 12 листопада блакитні джинси, щоб продемонструвати свою стурбованість здоров’ям двох мільйонів дітей у віці від 2 до 5 років, які щорічно помирають від пневмонії. Цей одяг став символом Всесвітнього дня боротьби з пневмонією: блакитний – легкий, повітряний, чистий колір, а джинси – найдемократичніший одяг, що об’єднує людей різного віку і професій.