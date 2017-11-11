Завтра у Львові освятять Дім милосердя та їдальню для потребуючих

12 листопада у Львові освятять Дім милосердя для безхатченків і найбільш потребуючих міста

О 15.00 Архієпископ Мечислав Мокшицький звершить Святу Месу, після якої освятить Притулок, що розташований на вул. Мазепи, 48.

Це осередок для безхатченків і бідних, яким опікується Згромадження Братів Альбертинців у Львові. Проект Дому милосердя охоплює створення будинку, де проживатимуть до 40 чоловіків, а також благодійної кухні, де щоденно готуватимуть близько 300 обідів для найбільш потребуючих осіб Львова. Окрім того, комплекс включатиме лазню, що зможе обслуговувати до 40 осіб щоденно. В наступних планах Центру також створення майстерні на 15 робочих місць для мешканців Дому милосердя.

Опікуватися Домом милосердя будуть брати-альбертинці та сестри-альбертинки, які відтепер працюватимуть у Львові.

Створення Дому милосердя виникає з великої потреби забезпечення базових умов життя і функціонування бідних та безхатченків, вважають його засновники. Існуючі осередки лише частково задовольняють ці потреби, в той час як соціально-економічна ситуація в Україні, пов’язана із війною, що триває на Сході країни, а також економічна криза, стають причиною зубожіння багатьох людей. Дім милосердя повинен забезпечити комплексну допомогу потребуючим особам і сприяти їхній інтеграції.

Довідка. Чернечі згромадження братів Альбертинців та сестер Альбертинок належать до францисканських згромаджень, що відрізняються любов’ю до вбогості та служіння бідним. Перший альбертинський притулок у Львові був створений у 1892 році. До закінчення Другої світової війни брати-альбертинці й сестри-альбертинки провадили активну соціальну роботу серед вбогих і неповносправних на території Львівської Архідієцезії. Зараз на запрошення Архієпископа Мечислава Мокшицького, Митрополита Львівського Римо-католицької Церкви, це згромадження повернулось для відновлення цієї праці на Львівщині.

Окрім Львова, Згромадження Братів Альбертинців працює з бідними і безхатченками у Запоріжжі, а жіноче згромадження в Україні має ще одну спільноту у с. Плебанівка Вінницької області.