СБУ викрила зловмисників, які “продавали” іноземне громадянство

У двох областях на Заході України правопорушники видавали українцям громадянство інших країн

Працівники СБУ встановили, що ділки для цього використовували підроблений пакет документів, який дає право на отримання паспорту громадянина багатьох країн Євросоюзу.

Клієнти отримували повний пакет послуг, оскільки зловмисники навіть шукали двійників, які знали іноземну мову і могли відвідували закордонні дипломатичні установи.

Спецслужби інформують, що скористатися такими послугами встигли близько 1000 українців. Оцінювали свою роботу правопорушники у 8 тисяч євро за комплект підроблених документів.

Під час обшуків СБУ вилучила майже 100 пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Також там були фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу.

Зараз тривають слідчо-оперативні дії.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України.