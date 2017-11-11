Погода на вихідні

На Львівщині у суботу та неділю буде вітряно

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що сьогодні в області місцями сильні пориви південно-західного вітру – 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 6 – 8° тепла.

Загалом погода буде хмарною з проясненнями, часом падатиме дощ.

Натомість завтра істотних опадів не передбачають. Хоча вранці та вдень іноді йтиме дощ. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

До речі, наші предки вірили у прикмету – якщо 10 листопада побачити комарів, то зима обіцяє бути м’якою.