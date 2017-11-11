Наступного тижня у Львові відбудеться VIII фестиваль-конкурс «Співаймо канон» (програма)

Метою фестивалю є популяризація дитячої хорової музики, підвищення рівня виконавської майстерності дитячих та молодіжних хорових колективів, залучення дітей та молоді до вивчення спадщини хорового мистецтва, ознайомлення з методикою та досвідом роботи хорових колективів.

Фестиваль ставить перед собою завдання:

– спонукати до багатоголосого співу у формі канону;

– сприяти зміцненню творчих зв’язків між хорами;

– популяризувати творчість українських композиторів;

Цьогорічний фестиваль присвячений народній пісні.

До участі зголосилося 44 хорових колективи з 22 міст та містечок 5 областей України. Загальна кількість учасників хорів – понад 1600 осіб. Заявлений вік хористів – від 7 до 23 років.

Дитячо-юнацький хоровий фестиваль «Співаймо канон» проводять щорічно з 2010 року. Його задумали і втілили в життя львівські хормейстери та педагоги Євгеній Карпович, Світлана Карпович та Наталія Манько.

Канон (від грец. χανων – правило, взірець) – поліфонічна музична форма, у якій всі голоси виконують мелодію провідного голосу, вступаючи за чергою.

За час існування фестиваль об’єднав дітей і молодь з понад 60 хорових колективів, видано методичний посібник «55 творів для дитячого хору,написаних у формі канону», «Методичний збірник хорових творів для дитячого хору», збірник Юрія Антківа «Сольфеджіо (на основі українських народних пісень)», відео-альманах VI фестивалю.

Географія представництва на фестивалі – це дитячі та молодіжні хорові колективи з міст: Львова, Києва, Ужгорода, Рівного, Івано-Франківська, Тернополя,Хмельницька, Вишгорода, Сарн, Кам’янця-Подільського, Первомайська (Миколаївська обл.), Здолбунова, Дрогобича, Самбора, Старого Самбора, Сокалю, Золочева, Стрия, Ходорова, Дублян, Винників, Миколаєва, Рудок, Турки та інших.

Програма фестивалю:

16 листопада, четвер,

Палац мистецтв, вул. Коперніка,17

10.30-11.00 год. – реєстрація учасників

11.00 год. – семінар для та майстер-класи для викладачів хору ПСМНЗ Львівської област та керівників колективів – учасників фестивалю

Кафе «Ратуша», пл. Ринок,1

14.00 год. – зустріч керівників колективів з організаторами, обговорення фестивальних питань. Обід.

17 листопада, п’ятниця,

Факультет культури і мистецтв ЛНУ ім. І.Франка

Концертний зал ім. А.Кос-Анатольського, вул. Валова 18

12,00 год – концерт «Співають діти»

виконавці:

Зразковий театр української пісні “Джерельце” (м. Моршин)

Керівник Заслужений працівник культури України Ірина Король

музичний супровід – оркестрова група викладачів Моршинської школи мистецтв

та

хор «Шкільний корабель» Дитячої музичної школи №24 (м. Київ)

керівник Галина Войцехівська

концертмейстер Ольга Поліщук

13.00 год. – круглий стіл з представниками факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Ів. Франка

Будинок органної і камерної музики, вул. Бандери, 8

11.00 год. – проба сцени:

11.00 Хор хлопчиків “Кобзарик”

11.09 Ансамбль дівчат ЛДХШ «Дударик» імені Миколи Кацала

11.18 Вокальний ансамбль «Промінці»

11.27 Хор молодших класів Львівської ДШМ №11

11.36 Хор «Ave verum» храму Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ

11.45 Хор Пустомитівської школи мистецтв

11.54 Хор «Краплини мрій» Рудківської дитячої музичної школи

12.03 Хор «Канон» Дублянської ДШМ ім. С. Турчака

12.12 Дитячий хор Великолюбінської ДШМ

12.21 Хор учнів старших класів Великомостівської ДШМ

12.30 Хор “Глорія» музичної школи м. Сарни

12.39 Дитячий хор «Поема» Оброшинської ДМШ

12.48 Хоровий клас ДЛДМШ №1 ім. А.Кос-Анатольського

12.57 Хор учнів старших класів Миколаївської ДШМ

13.06 Хор старших класів Стрийської ДМШ ім О. Нижанківського

13.15 Камерний хор КПСМНЗ «Ходорівська дитяча школа мистецтв»

13.24 Хор учнів ЛДМШ №3

13.35 год. – репетиція зведених хорів (що виступають о 14.00 год.)

14.00 год. – фестивальні виступи колективів

Виконання зведеним хором пісні «Дивись, яку любов нам дав…»

Хор хлопчиків “Кобзарик” Самбірського КЗ ЦПО

Керівник Тетяна Стоянська

Концертмейстер Ірина Терлак

1 Дж.-Б.Мартіні «В лісі пахне свіжа хвоя»,укр.текст Є.Доломана

Укр.нар.пісня в обробці М.Леонтовича «Пливе човен»

3.Муз.І.Корнілевича, сл.А.Матвійчука «Ми-українці»

Ансамбль дівчат ЛДХШ «Дударик» імені Миколи Кацала

Керівник Соломія Весоловська

Концертмейстер Юлія Бортник

Укр. нар. пісня у обр М.Леонтовича «Над річкою бережком» Укр. нар. пісня у обр Є. Юцевича «Полинула чечіточка» Сл. О. Бабія, муз. О. Нижанківського, гарм. С. Весоловської. «Зродились ми великої години»

Вокальний ансамбль «Промінці» церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ

Керівник Наталія Стецька

Концертмейстер Ірина Гладик

Укр. нар. пісня «По дорозі жук, жук» Укр. нар. пісня « А я молода на базар ходила» Сл. і муз. Н. Стецької «Любі діти, йдем до танцю»

Хор молодших класів Львівської ДШМ №11

Керівник Наталія Онишкевич

Концертмейстер Вікторія Шмігель

Муз. Б.Фільц, сл. В. Лучука «Чорногуз» Обр. Є. Юцевича «Полинула чечіточка» Муз. В. Лазаренка, сл. Л. Пилипюк «Мамина мова»

Хор «Ave verum» храму Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ

Керівник Тетяна Когут

Хормейстер Ірина Фізер

М. Гайворонський. «Щебетала пташечка» Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Над річкою бережком» Стрілецька пісня в обр. М.Леонтовича «Зажурились Галичанки»

Хор Пустомитівської школи мистецтв

Керівник Олена Довга

Концертмейстер Інна Павлик

Укладач Л. Яросевич. «Жив Дуда» Укр. нар. пісня в обр. Р. Скалецького «Зайчик» Муз. О. Мідик, сл. А. Коломійця. «Край наш дорогий»

Хор «Краплини мрій» Рудківської дитячої музичної школи

Керівник Мирослава Качинська

концертмейстер Ольга Величко

1.Л. Бетовен. «Співаймо канон»

2. «Пісня про Довбуша»

3. Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Не ходила на вулицю»

Хор «Канон» Дублянської ДШМ ім. С. Турчака

Керівник Анна Немерко

Концертмейстери Тетяна Сидорець та Олена Бондарець

Муз. Б. Фільц, сл. В. Лучука «Жук-жученко» Сл. і муз. Р. Лісової «Дивак» Укр. нар. пісня в обр. Г. Ляшенка «Іди, іди дощику»

Дитячий хор Великолюбінської ДШМ

Керівник Ольга Паньків

Концертмейстер Оксана Цигіль-Жидик

В.А.Моцарт «Dona nobis pacem» Укр. нар. пісня в обр. M.Леонтовича «Пішов милий» Дж. Каччіні «Ave Maria», перекл. Н. Махоріної

Хор учнів старших класів Великомостівської ДШМ

Керівник Тарас Зварич

Концертмейстер Марія Каплунова

Сл. і муз. Ю.Литовка. «Дорожній канон» Сл. і муз. Л.Горової. «Відчинилося життя» Сл. і муз. Т. Петриненка «Україна»

Виконання зведеним хором: муз. Б. Фільц, сл. П. Воронька «Облітав журавель»

Будинок органної і камерної музики, вул. Бандери, 8

15.25 год. – проба сцени: Молодший склад хору «Шкільний корабель» Київської ДМШ № 24

15.35 год. – репетиція зведених хорів (що виступають о 16.00 год.)

16.00 год. – фестивальні виступи колективів

Виконання зведеним хором пісні «Дивись, яку любов нам дав…»

Хор “Глорія» музичної школи м. Сарни

Керівник Галина Пономаренко

Концертмейстер Ірина Довгалюк

Муз. Б. Фільц, сл. В. Лучука. «Жук-жученко» Укр. нар. пісня «Ой у лісі на горісі» Муз. М. Дацка cл. Б. Стельмаха. «Котилася писанка»

Молодший склад хору «Шкільний корабель» Київської ДМШ № 24

Хормейстер Галина Войцехівська

Концертмейстер Ольга Поліщук

В.-А. Моцарт. «Dona nobis pasem» Укр. нар. пісня в обр. М. Дремлюги «Ой, де ж ти був там, чорний баране» Сл. і муз. О. Лиховид. «Діво Маріє»

Дитячий хор «Поема» Оброшинської ДМШ

Керівник Антоніна Вишнякова

Концертмейстер Ольга Барабах

Муз. В. Корзіна, сл. В. Поспалевої. «Хитра мишка» Муз. Р. Хабаль, сл. А. Канич. «Плакав вітер» Укр. нар. пісня в обр. А. Авдієвського «На Івана, на Купала»

Хоровий клас Львівської ДДМШ №1 ім. А.Кос-Анатольського

Керівник Наталія Козяр

Концертмейстер Віра Галяревич

Л. Вебер. «Pie jesy» Фантазія на українські пісні обр. Н. Козяр; К.Moore «Alelluiya», партія флейти Марія Лис

Хор учнів старших класів Миколаївської ДШМ

Керівник Вікторія Старунчак

Концертмейстер Дарина Іванковська

Р. Емерсон «Gloria» Укр. нар. пісня в обр. Ю. Антківа «Ой на горі жито» Укр. нар. пісня в обр. М. Лисенка «Щедрик», інтерпр. О. Скрипки, аранж. Д. Іванковської

Хор старших класів Стрийської ДМШ ім О. Нижанківського

Керівник Іванна Віновська-Жужевич

Концертмейстер Мирослава Добош

В.-А. Моцарт. « Dona nobis pacem»

2.Укр.нар.пісня в обр. Б. Фільц «Маринонька»

В. Павенський. «Весна».«Кривий танець» з хорового концерту «Від зими до зими»

камерний хор КПСМНЗ «Ходорівська дитяча школа мистецтв»

Керівник Оксана Гатала

Концертмейстер Світлана Добровольська

Дж. Верді. «Ти прекрасна, о земле кохана», хор з опери «Набукко», укр. текст Б. Стельмаха Укр. нар. пісня в обр. А. Верещагіної «Ой під горою, під перевозом» Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Ой сивая зозуленька» М. Леонтович

Хор учнів Львівської ДМШ №3

Керівник Христина Бущак

Хормейстер Галина Штокало,

Концертмейстер Оксана Вознюк

Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Над річкою бережком»; Укр. нар. пісня в обр. А. Кос-Анатольського «Ти до мене не ходи»; Муз. Б. Фільц, сл. В. Сосюри. «Любіть Україну».

Виконання зведеним хором: муз. Б. Фільц, сл. П. Воронька «Облітав журавель», М. Леонтович «Щедрик»

18 листопада, субота

Будинок органної і камерної музики, вул. Бандери, 8

11.00 год. – проба сцени:

11.00 Дитячий зведений хор студії «Барвінок» при ДДМК ім. В. Барвінського

11.06 Дитячий хор”Tonica”Тернопільської музичної школи №2 ім. М. Вербицького

11.12 Дитячий хоровий колектив Старосамбірської ДМШ

11.18 Молодший хор ЛДХШ «Дударик» імені Миколи Кацала

11.24 Хор старших класів «Дзвіночок» Турківської ДМШ

11.31 Хор Рава-Руської ДМШ

11.37 Хор старших класів «Легенда» ДДШМ 10 м. Львова

11.43 Зразковий хор «Юність» Здолбунівської музичної школи

11.49 Хор старших класів «Калинове гроно» Львівської ДШМ №11

11.55 Хор старших класів «Голос». Івано-Франківської ДМШ № 2 ім. В.Барвінського

12.01 Хор учнів старших класів ДМШ№2 ім. М. Колесси

11.07 Зразковий дитячий хор «Віват, музико!» Рівненського Палацу дітей та молоді

12.13 Хор молодших класів ЛДМШ №8

12.19 Камерний хор Львівської музичної школи № 6 ім.Б-Ю.Янівського

12.25 Зразковий дитячий хор «Щедрик» Стрийської хорової школи «Щедрик»

12.31 Хор молодших класів «Пролісок» ДДШМ № 10 м. Львова

12.40год. – репетиція зведених хорів

13.00 год. – фестивальні виступи колективів

Виконання зведеним хором пісні «Дивись, яку любов нам дав…»

Хор молодших класів «Пролісок» ДДШМ № 10 м. Львова

Керівник Євгеній Карпович

Концертмейстер Анастасія Бойко

Сл. і муз. Б. Гірського. «Галичанські самоцвіти» Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Над річкою бережком» Муз. Б. Фільц, сл. О. Олеся. «Дощик»

Дитячий зведений хор студії «Барвінок» при ДДМК ім. В. Барвінського

Керівник Лілія Дзиндзюра

Концертмейстер Юрій Хрипун

В.-А. Моцарт «Dona nobis pacem» Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «В полі, полі плужок ходить» Муз. Б. Фільц, сл. В. Ладижця «На високій полонині»

Хор молодших класів Львівської ДМШ №8

Керівник Оксана Карпович

Концертмейстери Анастасія Лукасевич, Тетяна Яриченко

Укр. нар. пісня «На вулиці дощ» Укр. нар. пісня в обр. М.Мельника «Ой на горі жито» Сл. і муз. Н.Багмут. «Молитва за Україну»

Дитячий хоровий колектив Старосамбірської ДМШ

Керівник Ірина Теребух

Концертмейстер Оксана Боян

1.А. Косих . «Це моя Україна»

«Gubilate, servite»

3.Укр. нар. пісня « Ой під горою»

Молодший хор ЛДХШ «Дударик» імені Миколи Кацала

Керівник Вікторія Бей

Концертмейстер Юлія Бортник

В.А. Моцарт «Dona nobis pacem» В’язанка народних пісень в обр. В.Заборовського «Веснянки» Повстанська пісня «Чуєш, сурми грають»

Хор старших класів «Дзвіночок» Турківської ДМШ

Керівник Уляна Боберська

Концертмейстер Ігор Заканич

1.Myз. Б.Фільц, сл. В.Лучука. «Чорногуз»

2.Myз. B.Поповича, сл. В.Піпаша-Косівського. «Заспівай, вівчарю, пісню»

3.Муз. В.Готенко, сл. Л.Костенко. «Пряля»

Хор Рава-Руської ДМШ

Керівник Олена Кунтій

Концертмейстер Тетяна Гарасим

Муз. Ф. Шуберта, укр. текст О. Затушевської «Дорога» Укр. нар. пісня в обр. Т. Кунтія «Сумна я була» Сл. і муз. С. Вакарчука «Обійми мене»

Хор старших класів «Легенда» ДДШМ 10 м. Львова

Керівник Надія Нагірна

Концертмейстер Григорій Скалозубов

Укр. нар. пісня в обр. М. Лисенка «Ой летіла горлиця» Г. Персел «Канон» Муз. О. Первової-Рошки, сл. М. Білівської, «Ми за мир»

Зразковий хор «Юність» Здолбунівської музичної школи

Керівник Олена Камінська

Концертмейстер Тетяна Родюк

Й. Пахельбель «Канон» Укр. нар. пісня в обр. О. Яковчука «Веснянка» Муз. М. Дацка, сл. нар. «Пироги»

Хор старших класів «Калинове гроно» Львівської ДШМ №11

Керівник Наталія Онишкевич

Концертмейстер Вікторія Шмігель

Й.Гайдн. «Gloria Tibi Domine” Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Ой гай, мати» Муз. Б.Фільц, сл. О. Олеся «Білі гуси»

Хор старших класів «Голос». Івано-Франківської ДМШ № 2 ім. В.Барвінського

Керівник Іванна Жибак

Концертмейстр Світлана Паридуда

Укр. нар. пісня в обр. А.Верещагіної «Як ішов я з Дебречина» Муз. В. Поповича, сл. Г. Данишек «За Україну» Дж. Гершвін, сл. А. Гершвіна, «Clapa yo Hand»

Хор учнів старших класів ДМШ№2 ім. М. Колесси

Керівник Богдан Кривко

Концертмейстер Оксана Павлусь

«Jazz» (canon) Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Ой сивая зозуленька» Муз. В. Попович, сл. Г. Данишек «За Україну»

Зразковий дитячий хор «Віват, музико!» Рівненського міського Палацу дітей та молоді

Керівник Наталія Павлючук

Концертмейстер Марина Мельничук

1.Й. Пахельбель, аранж. Н. Павлючук «Канон»

2.Укр. нар. пісня в обр.І. Захаржевського «Ой вербо, вербо»

3.Г. Орбан «Mundi renovatio»

Дитячий хор”Tonica”Тернопільської музичної школи №2 ім. М. Вербицького

Керівник Оксана Іванова

Концертмейстер Яна Іщук

W. Boyce”Simply allelyja”

2.Сл.І.Воробкевича,обр. Я. Іщук «Рідний край»

3.Укр. нар. пісня в обр. І.Гайденка, аранж.В.Башевського «Іди,іди,дощику»

Камерний хор Львівської музичної школи № 6 імені Б.-Ю. Янівського

Керівник Орися Білоус

Концертмейстер Зоряна Заячківська

В.-А. Моцарт. «Dona nobis pacem» Муз. В. Бондаренка, сл. А. Волинської, аранж. О. Білоус «У купальську ніч» Сл. і муз. О. Зелінського аранж. О.Білоус «Знову у Львові весна»

Зразковий дитячий хор «Щедрик» Стрийської хорової школи «Щедрик»

Керівник Віра Лисик

Хормейстер Ольга Товарянська

Концертмейстер Іван Лисик

1.Укр. нар. пісня в обр. А. Верещагіної «Ой під горою, під перевозом»

Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Ой сивая зозуленька»

3.Муз.Б. Фільц сл.І. Франка. «Надійшла весна прекрасна»

Виконання зведеним хором: муз. Б. Фільц, сл. П. Воронька «Облітав журавель», М. Леонтович «Щедрик»

19 листопада, неділя

Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7

09.40 год. – проба сцени:

09.40 Хор «Глорія» ЛДМШ №8

09.46 Зразковий дитячо-юнацький хор «Радуниця»

09.52 Хор «Шкільний корабель» ДМШ № 24

10.58 Дівочий хор “Зґарда”

10.04 Народний художний колектив України камерний хор “Жайвір”ЦТДЮГ

10.10 Дівочий хор «Грація» Львівського коледжу культури та мистецтв

10.16 Народний аматорський жіночий хор “Мелодія”

10.22 Хор народного ансамблю пісні і танцю «Черемош»

10.28 Народний дівочий хор «Ліра»

10.34 Студентський хор музичного училища імені Дениса Січинського

10.40 год.– репетиція зведених хорів

11.00 год. – фестивальні виступи колективів

Виконання зведеним хором: муз. Б. Фільц, сл. П. Воронька «Облітав журавель»

Хор «Глорія» Львівської ДМШ №8

Керівник Світлана Карпович

Хормейстер Оксана Карпович

Концертмейстер Віра Кульчицька

Автор невідомий. «Gloria» Укр. нар. пісня в обр. В. Кошелевої «Грицю, Грицю, до роботи» Муз. Б. Фільц, сл. В.Сосюри. «Любіть Україну»

Зразковий дитячо-юнацький хор «Радуниця»

Керівник – Наталія Манько

Хормейстери – Анастасія Арбузова, Анастасія Щирба

Концертмейстер – Христина Лящишин

Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. «Над річкою-бережком» Укр. нар. пісня в обр. Н. Манько. «Ой ти, жайворонку» Муз. Б. Фільц, сл. І. Франка. «Надійшла весна прекрасна»

Хор «Шкільний корабель» Київської ДМШ № 24

Хормейстер Галина Войцехівська

Концертмейстер Ольга Поліщук

Жак Бертьє. «Per crucem» Укр. нар. пісня в обр. Ф. Колесси «Ягілочка» А. Скарлатті. «Фуга»

Дівочий хор “Зґарда” м. Винники

Керівник Наталія Ключинська

Концертмейстер Марія Бобрик

Д. Букстехуде “Cantate Domine” Сл. і муз. В. Івасюка “Мальви” Укр. нар. пісня в обр. В. Грицишина ” Не стій вербо”, переклад для жін. хору Н. Ключинської, солісти І. Мельник та Ю. Опалевич.

Народний художний колектив України камерний хор “Жайвір”ЦТДЮГ

Керівник Наталія Козяр

Хормейстери Олександра Соловій, Орися Бенькевич

Концертмейстер Олена Булатова

М.Дилецький. «Алилуя» Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Ой сивая зозуленька»

З. Укр.нар. пісня в обр.І .Гайденка «Іди, іди дошику»

Дівочий хор «Грація» Львівського коледжу культури та мистецтв

Керівник Анна Немерко

Концертмейстер – Володимир Боднар

Укр. нар. пісня в обр. О. Некрасова «Розкопаю я гору» «Gloria tibi» (canon) Хор з опери М. Леонтовича «На Русалчин великдень»

Народний аматорський жіночий хор “Мелодія” Центрального Народного дому м. Івано-Франківська

Керівник Ярема Коваль

Концертмейстер Надія Граб

Муз. Б. Фільц, сл. І. Франка “Червона калино, чого в лузі гнешся?” Л. Дичко “Святий Боже” Д. Букстехуде “Cantate Domine”

Хор народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» ЛНУ імені І. Франка.

Керівник Тетяна Когут

Хормейстер – Галина Юхимець

Укр. нар. пісня в обр. А. Верещагіної «Ой під горою, під перевозом» Укр. нар. пісня в обр. А. Кос-Анатольського «Горіла липка» М. Леонтович «Отче наш»

Народний дівочий хор «Ліра» ЛНУ імені Івана Франка.

Керівник Оксана Мельничук

Хормейстер Надія Лисевич

Укр. нар. пісня в обр. І.Захаржевського «Тече річка» Муз. І Шамо, сл. В. Юхимовича. «Грушечка» із фольк-опери «Ятранські ігри» Р. Венкер. «Канон-свінг»

Студентський хор музичного училища імені Дениса Січинського

Керівник Ярема Коваль

Концертмейстер Надія Граб

Д. Бортнянський «Скажи мені, Господи, кончину мою» Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Над річкою бережком»; Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Піють півні»

Виконання зведеним хором: М. Леонтович «Щедрик» та пісні «Дивись, яку любов нам дав…»

Храм Св. Лазаря, вул. Коперніка, 27 (хорова школа «Дударик» ім. М. Кацала)

13.30 год. – Концерт хорової музики

Виконавці:

Cтудентський хор музичного училища імені Дениса Січинського

керівник Ярема Коваль

концертмейстер Надія Граб

та

Народний аматорський жіночий хор “Мелодія” Центрального Народного дому м. Івано-Франківська.

керівник Ярема Коваль

концертмейстер Надія Граб

Кафе «Ратуша», пл. Ринок,1

15.00 год. – зустріч керівників колективів з організаторами, обговорення результатів фестивалю. Святковий обід.

Детальніше тут: spivajmo-kanon.webnode.com.ua