Львів’ян запрошують на перегляд стрічки «93: бій за Україну»

У першу серію трилогії увійшли розповіді про воєнні події березня — жовтня 2014 року. Від мобілізації і до найзапекліших боїв : Іловайськ, Піски, Донецьке летовище.

У фільмі використані унікальні кадри, зняті самими ж бійцями на передовій. Перемоги та поразки, зростання бойового духу, героїзм і самопожертва бійців, що стали на захист Батьківщини від російської агресії…Народження нової української армії в розповідях безпосередніх учасників, та зйомках з місця подій.

Перегляд відбудеться в суботу, 11 листопада, о 16:30 у Львові, в кінотеатрі Lviv Film Center (колишний Сокіл), що знаходиться заадресою: вул. Володимира Великого 14/А.

Усіх охочих запрошують на перегляд кінострічки. Вхід вільний.

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/1927236964208288/?ti=cl