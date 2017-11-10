Завтра у Львові виступить незряча співачка з Полтави в супроводі оркестру Національного театру ім. Марії Заньковецької

Незряча співачка з Полтави виступатиме в супроводі оркестру Національного театру ім. Марії Заньковецької. Про це повідомила незрячий науковець, заслужений працівник соціальної сфери України Оксана Потимко.

«Це перший у творчій кар’єрі Олени сольний концерт, про який, з її слів, вона мріяла. Спеціальний гість концерту – скрипаль-віртуоз Олександр Божик, який разом з Оленою Ковтун змагався за гран-прі, а також маленька незряча співачка зі Львова Софійка Хома. Усі перелічені виконавці є постійними учасниками міжнародного концертного проекту «Відчинилося життя», заснованого у Львові в 2008 році», – розповіла Оксана Потимко.

Організатором сольного концерту Олени Ковтун з оркестром театру ім. Заньковецької є Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ».