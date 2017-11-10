За сезон Львівська залізниця перевезла у веловагонах майже 7 тисяч пасажирів із двоколісними

Послуга з перевезення велосипедів у спеціальних вагонах, яку ПАТ «Укрзалізниця» надавало пасажирам регіональної філії «Львівська залізниця» із 1 червня по 1 листопада цього року, користувалася чималим попитом

Цього сезону рухомий склад зі спеціальним кріпленням для велосипедів було включено до складу двох регіональних поїздів: №827/828 сполученням Львів – Мукачево – Львів та №829/830 Львів – Ужгород – Львів. За інформацією служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Львівська залізниця», у цьому році можливістю взяти у залізничну подорож двоколісного друга скористалося сукупно 6627 пасажирів-велолюбителів.

За 131 рейс у поїзді №827/828 сполученням Львів – Мукачево – Львів спеціальною послугою залізниці скористався 3218 пасажирів із велосипедами. За 153 рейси в поїзді №829/830 Львів – Ужгород – Львів – 3409 веломандрівників.

Нагадаємо, цей проект у пілотному режимі вперше в Україні запровадили на Львівській залізниці влітку 2016 року і пройшов успішні тестування на маршруті Львів – Мукачево – Львів. Спеціальний рухомий склад підготували до експлуатації фахівці моторвагонного депо Львів. Із цією метою залізничники демонтували у кожному з вагонів частину пасажирських сидінь, встановивши кріплення, на яких можна зручно розмістити велосипеди. Кріпленнями були обладнані перший та останній вагони у складах поїздів. У цих вагонах місця з 1 по 88 – для пасажирів та 18 місць – для велосипедів.

У визначенні напрямків, за якими курсували поїзди зі спецвагонами, залізничники традиційно врахували побажання любителів велоподорожей. Найпопулярнішими маршрутами комбінованих мандрівок «поїзд-велосипед» традиційно були поїздки в напрямку Закарпаття.