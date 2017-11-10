Власники «євроблях» вимагають припинити утиски

Як розповіли «Львівській газеті» організатори акції «Авто євро сила Львів», вони не будуть перекривати дороги чи вдаватися до інших радикальних методів. Планують лише оголосити свої вимоги чиновникам.

«Зараз на території України починаються утиски власників автомобілів на іноземних номерах. Наприклад, спільна база з поліцією. Ми хочемо звернутися до наших органів державної фіскальної служби про те, щоб вони призупинили ці утиски», – кажуть активісти.

Наголошують – влада повинна працювати з народом, а не проти народу.

На мирну акцію очікують орієнтовно 100 учасників.