В Україні незаконно перебуває понад 230 тисяч авто на єврономерах

Лідером залишається Польща. Тільки за 10 місяців 2017 року звідси ввезли в Україну 118 тисяч автівок. На другому місці Литва – 54,7 тисяч. Трохи менше машин приганяють із Німеччини – 19,9 тисяч. На останніх місцях ТОП-5 Чехія і Болгарія – 14,2 і 12,4 тисячі відповідно.

За рік митники склали майже 18 тисяч протоколів через порушення митних правил про ввезення транспортних засобів. Відтак порушникам довелося сплатити 127,7 млн грн. штрафів.

Трохи менше – 14,5 тисяч протоколів стосувалися порушення термінів транзиту. Коштувало це водіям майже 85 млн грн.

Терміни тимчасового ввезення порушували порівняно найменше – 3356 осіб. Їм виписали штрафів на 42,9 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбулася мирна акція «АвтоЄвроСилаЛьвів». Учасники вимагали припинити утиски над водіями на авто на іноземній реєстрації.

Згодом очільник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук висловив власну позицію з цього приводу і попросив організаторів акції більш чітко сформулювати свої вимоги.