Усіх охочих запрошують до обговорення стратегії «Львів – місто, дружнє до дитини»

Команда КУ «Інститут міста» за ініціативи та підтримки ГО «Батьки і дії», депутатів Львівської міської ради – Юлії Гвоздович, Христини Пак, Оксани Рубай, Юлії Хомчин та профільних управлінь міської ради, розпочинає роботу у напрямку створення нової стратегії – «Львів – місто, дружнє до дитини». До напрацювання напрямків та пріоритетних проектів стратегії запрошують долучитися усіх охочих. Зустріч відбудеться завтра, 11 листопада, в Lviv Tech Start Up School НУ «Львівська політехніка», за адресою: вул. Академіка Колесси, 2, з 11.00 до 14.00. Вхід вільний.

«Методом мозкового штурму ми разом визначимо основні напрямки реалізації стратегії та проекти, які стануть основою стратегії. Також будемо мати змогу попрацювати у групах та визначимо пріоритетність проектів, час їх виконання, відповідальних», – розповідають у КУ «Інститут міста».

«Львівська рада ще у 2013 році задекларувала свою готовність запровадити концепцію міста дружнього до дитини. Однак до цього часу комплексної візії щодо того, як створити комфортне та сприятливе міське середовище для проживання усіх мешканців Львова, не було розроблено. Сьогодні ми, як молоді батьки, бачимо та відчуваємо багато моментів, які вартують нашої уваги та можуть бути забезпечені у разі підтримки міської влади, а саме: створення безбар’єрних умов для доступу в громадські місця, посилення заходів щодо безпеки дітей, підвищення пріоритету розвитку масового спорту та промоції здорового способу життя підлітків, а також залучення дітей відповідного віку до управління містом, зокрема через Дитячу дорадчу раду. Остання, до речі, уже запрацює в повному складі з грудня цього року», – коментує Юлія Гвоздович, депутат ЛМР, голова ГО «Батьки в дії».

«Зараз дуже жвавим є процес щодо покращення умов для дітей у місті, починаючи від народження до включення їх у громадські процеси у старшому віці. Тому, «Інститут міста» радо сприйняв ініціативу депутаток міської ради щодо комплексного підходу вирішення цього питання. Зараз ми готові визначити, що і коли потрібно робити заради покращення розвитку дітей у нашому місті. Таким чином з певною картою дій легше буде рухатись до статусу міста, дружнього до дитини», – додав Андрій Пундор, керівник програми стратегія КУ «Інституту міста».

За словами Мар’яни Кузько, координатора проектів ГО «Батьки в дії», основою для роботи стала стратегія ЮНІСЕФ.

«Ми сподіваємося, що стратегія дасть комплексне рішення для тих проблем, з якими стикаються батьки та діти у Львові. Хочемо, аби процес створення максимально охоплював тих, для кого ми працюємо, та тих, кому її потім втілювати у життя. У місті є запит на створення середовища, яке дозволятиме сім’ям та дітям почуватись більш залученими. Сучасні батьки більш активні, більше цікавляться тим, що відбувається навколо, вони більше хочуть використовувати можливості. Наше завдання – ці можливості створити», – наголосила Мар’яна Кузько.