У 2018-му бюджет розвитку може бути меншим майже на 1 млрд грн, аніж цьогоріч, – Веремчук

Через урядові ініціативи, якими на міста перекладаються все більші фінансові зобов’язання, у 2018 році бюджет розвитку Львова може не досягнути навіть 1 млрд грн. Зокрема, попередня цифра – 831 млн грн.

Про це повідомив керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міськраді, пресдставник бюджетної комісії Валерій Веремчук.

«На сесії 16 листопада планується голосування за бюджет-2018 для Львова. Уже маємо попередні цифри і розрахунки. Перше враження: Уряду муляє очі розвиток міст. Держава продовжує перекладати на нас власні фінансові зобов’язання. Ми і надалі утримуватимемо профтехосвіту, оплачуватимемо компослуги і зарплати техперсоналу у школах, енергоносії та «комуналку» медзакладів, компенсацію проїзду пільговиків. Але паралельно Уряд планує зменшити розмір освітньої і медичної субвенцій із держбюджету. Також хоче перекласти на місцеві бюджети компенсацію пільговикам за послуги ЖКГ. Для Львова це близько 140 мільйонів гривень», – говорить Веремчук.

Також, за його словами, вже відомо, скільки місто потратить у 2018 році на виплати кредитів та сміття.

«Кредитні зобов’язання обійдуться нам у 400 мільйонів гривень. Області за управління ТПВ Львова заплатимо 300 млн грн. У результаті, бюджет розвитку на наступний рік наразі маємо на рівні 831 млн грн. Звісно, ця цифра ще може змінитися на краще – але про розкроші 2016-2017 років, коли бюджет розвитку був 1,5-2 мільярдів гривень, напевно, варто забути», – зазначив Веремчук.

Водночас додав, що питання є не лише до Уряду, а й до тих, хто відповідає за наповнення бюджету на місцях.

«Зокрема, до управління комунального майна, яке задекларувало заплановані надходження у бюджет від оренди майна на 2018 рік у розмірі лише 59 мільйонів гривень. Це до смішного мала сума з огляду на те, скільки маємо приміщень, що простоюють, замість бути зданими в оренду», – наголосив депутат.