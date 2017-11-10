Троє мешканців Львівської області потрапили у лікарню з отруєнням

Троє менканців одного із сіл Перемишлянського району госпіталізовані з харчовим отруєнням.

За інформацією відділ комунікації поліції області, 10 листопада медики діагностували у них харчове отруєння та госпіталізували у реанімаційне відділення. Стан пацієнтів задовільний.

Як попередньо встановили правоохоронці, двоє жінок та чоловік віком 19, 22 та 41 рік могли отруїтися в’яленою рибою, яку придбали у магазині і їли напередодні.

Наразі встановлюються обставини події, призначено експертизи. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у вересні більше 60 осіб у Львові отруїлись копченою рибою, яку купили на Привокзальному ринку. Причиною отруєння стали бактерії сальмонели.