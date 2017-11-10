Сьогодні – Міжнародний день бухгалтера

Цю дату обрали у зв’язку з публікацією 10 листопада 1494 у Венеції праці Луки Пачіолі (Luca Pacioli) «Все про арифметику, геометрію і пропорції». Один із розділів книги містив інформацію про бухгалтерські рахунки, а Пачіолі назвали «батьком бухгалтерії».

У розділі «Про рахунки і інші записи» Пачіоли описав використання журналів-ордерів і регістрів бухгалтерського обліку. Також він написав, що службовець не зможе спокійно лягти спати доти, поки дебіт не зійдеться з кредитом. У книзі було також багато інших термінів і прикладів, тобто вона містила спеціальні знання, потрібні для повноцінної роботи бухгалтера.

Бухгалтерський облік, по суті, від моменту оволодіння навичками рахунку. Першим інструментом були пальці рук і ніг. Ази повноцінного бухобліку з’явилися в Стародавньому Єгипті декілька тисячоліть тому, коли придумали письмово фіксувати дії, вчинені з фінансами та субстанціями, що мають матеріальну цінність. Тоді бухгалтерів називали писарями. Вони вважалися важливими особами, майже як носій імператорського опахала. Стародавні греки користувалися під час ведення бухобліку дощечками, обробленими гіпсом. У Римській імперії посада бухгалтера була також дуже почесною, тому її прагнули надати людям заможним.

Щодо найменування професії, то слово «бухгалтер» впровадив в обіг римський імператор Максиміліан I в 1498 році. Указ, виданий з волі вінценосної особи, свідчив: «Наказуємо діловода нашої палати, довіреної і старанного писаря, який веде книгу, відтепер називати «бухгалтером». Примітно, що слово «бухгалтер» в перекладі з німецької означає «тримає книгу», що повністю відповідає суті діяльності «рахівників».