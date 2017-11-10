«Śnieżka» допомагає учням «Броварського професійного ліцею» стати справжніми майстрами своєї справи

Центр дозволить учням якнайкраще опанувати робітничі професії, використовуючи новітні будівельні технології та матеріали відомого виробника лакофарбової продукції.

У межах центру облаштовано майстерню та навчальний кабінет, які забезпечені необхідними наочно-методичними засобами й матеріалами для занять.

«Навчально-практичний центр «Śnieżka» має на меті навчити учнів ліцею працювати з високоякісними лакофарбовими матеріалами, що виготовлені завдяки інноваційним технологіям. Будівельний ринок не стоїть на місці й вимагає від робітників досконалого знання своєї справи. Змінюються технології будівництва, змінюється і їх практичне застосування. Ми хочемо, щоб молоді спеціалісти опановували професії на прикладі сучасних матеріалів безпосередньо в стінах навчального закладу й приходили на виробництво вже досвідченими майстрами», – відзначає генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь.

Сьогодні навчально-практичні центри «Śnieżka» успішно функціонують у Львові, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Житомирі, Калуші, Вінниці та є частиною Всеукраїнської програми, яка реалізується в межах Меморандуму про співпрацю, укладеного між Міністерством освіти і науки України та ТзОВ «Снєжка-Україна» в 2016 році. На базі освітніх центрів проводять семінари та конференції для викладачів, майстрів будівельних організацій і приватних підприємців, дотичних до будівельної справи.

Тісна співпраця професійних училищ та виробників продукції надасть додаткового імпульсу для розвитку будівельної галузі України та неодмінно сприятиме модернізації професійно-технічної освіти в країні, наблизивши кваліфікацію випускників навчальних закладів до високих запитів ринку. Будь-який роботодавець хоче бачити на робочому місці ефективного працівника.

У рамках офіційного відкриття центру відбулася прес-конференція, присвячена тематиці державно-приватного партнерства у системі професійно-технічної освіти. на зустрічі із представниками засобів масової інформації начальник відділу взаємодії із соціальними партнерами та виробництвом Міністерства освіти та науки України Сергій Коваленко, зокрема зазначив: «Система професійної освіти не може якісно розвиватися без взаємодії із роботодавцями та виробниками. Адже технології міняються дуже швидко. І учні професійно-технічної освіти мають застосовувати сучасні матеріали й виконувати роботи технологічно якісно». Водночас директор ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» Микола Миколайович Ладан розповів: «За створенням таких центрів у кожному регіоні – майбутнє наших учнів. Адже для якісної підготовки кваліфікованого робітника потрібно такі складові: сучасна матеріально-технічна база, професійні викладачі, які вміють навчати учнів новітніх технологій, і взаємодія й співпраця з роботодавцями та виробниками».

Нагадаємо, що Броварський професійний ліцей – восьмий навчальний заклад системи професійної освіти, у якому запрацював навчально-практичний центр «Śnieżka».

Державно-приватне партнерство у підготовці кваліфікованих робітників спрямоване на те, щоб ефективно інтегрувати професійну освіту до потреб сучасного ринку праці.